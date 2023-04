Union Africaine : Aïssata Tall Sall fait le bilan de la Présidence de Macky Sall

La Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a présidé le 31 mars 2023 la cérémonie de restitution du bilan de la présidence sénégalaise à la tête de l'Union Africaine. C'est devant les ambassadeurs, les représentants des institutions du Sénégal et les organisations de la société civile que Aïssata Tall Sall est revenue sur le ''bilan positif'' de Macky Sall .





''Le Président a placé son action en un mandat sur l'Afrique des solutions'', a souligné d'emblée Mme Sall. Le chef de l'Etat est arrivé à la tête de cette union le 05 février 2022 dans un contexte marqué par la pandémie et la guerre en Ukraine. ”Il a eu à gérer l'économie, le développement, l'agriculture ,les infrastructures, le climat” , affirme la cheffe de la diplomatie sénégalaise.





Une voix positive de l'Afrique





Mme Sall soutient que l'ancien président en exercice de l'UA a porté la voix du continent et fait en sorte que les préoccupations aillent de pair avec une voix forte. “Il a développé tout un plaidoyer pour faire accepter des choses qui n'étaient pas si évidentes”, estime-t-elle.





La Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur prend en exemple la question de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté pharmaceutique. “Le Président a porté le plaidoyer pour que le vaccin de la Covid-19 soit fabriqué en Afrique'', déclare-t-elle. La souveraineté alimentaire a également fait partie des préoccupations. Mme Sall explique qu'une plateforme d'échanges entre les pays africains a été mise en place. ''Nous sommes en train de travailler avec l'administration des États-Unis pour voir comment l'Afrique peut acheter les céréales et produits disponibles sur le continent avant d'aller voir d'autres pays'', souligne-t-elle.