Union citoyenne Bunt-Bi : Chérif Monteil solde ses comptes avec le président du parti

Le Quotidien a recueilli les premières impressions du député Théodore Chérif Monteil.



Il a été suspendu de toutes les instances de l’Union citoyenne Bunt-Bi, pour «activités fractionnistes, sabotages, injures et menaces faites en l'endroit de la personne morale du parti et de sa famille et usurpation de fonction.»



«J’ai l’impression que les résultats des élections locales lui sont montés à la tête», a-t-il déclaré, s’adressant au président du parti, El Hadji Ibrahima Mbow.



Il rejette toutes les accusations portées à son encontre.



«Je ne sais pas ce qu’ils appellent activités fractionnistes. Les Sénégalais qui me connaissent savent que je suis un homme d’équilibre, d’équité, quelqu’un qui a le courage de ses propos (…) », précise-t-il.



Monteil signale qu’il a toujours précisé sur son statut WhatsApp qu’il n’est pas le président de Bunt-Bi mais le directeur national.



Il a annoncé une conférence dans les prochains jours pour rétablir la vérité.