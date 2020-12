Unité, discipline et remobilisation : A l’Ucad, le Meer envoie un signal fort aux fidèles de Macky

Meer de l

La non reconduction de certains responsables Apéristes dans l’actuel gouvernement avait fait jaser dans les rangs de l’Alliance Pour la République (APR). Abdoulaye Diagne, Coordonnateur du Meer National a appelé ce samedi 28 novembre les militants à «l’unité», à la «discipline» et surtout à la “remobilisation”.

“Impulser une dynamique fédératrice des forces vives de la Nation”





S’adressant à ses collègues de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le coordonnateur du Meer National a tenu un discours franc et rassembleur tout en magnifiant les efforts de la nouvelle équipe gouvernementale de Macky Sall.





“À l’aune de la nouvelle étape dans la poursuite de la construction de notre pays, tant au plan économique que social, et dans un contexte marqué par une crise mondiale liée à la Pandémie de la Covid-19 qui a fini par mettre presque à terre des économies dans le monde, une situation désastreuse à laquelle le Sénégal n’est pas épargné, la mobilisation autour des choix du président Macky Sall, est plus qu’un impératif mais un idéal politique. Comme il est admis, qu’à tout problème toute solution, l’approche politique du Président Macky Sall a consisté à s’inscrire résolument dans une démarche cohérente de dialogue et d’ouverture. Cette option traduit la volonté du Chef de l’Exécutif, d’impulser une dynamique fédératrice de toutes les forces vives de la Nation dans l’effort de construction et de consolidation de notre pays”, souligné le jeune republican dans son intervention en marge de cette rencontre de mobilisation.





Pour lui, Macky Sall, avec le nouvel attelage gouvernemental, s’inscrit dans la poursuite, sans relâche, des réformes innovantes et l’amélioration continue et croissant des prestations aux citoyens, eu égard aux impacts du Coronavirus qui a mis presque à nu les vulnérabilités de tous, des Etats y compris, partout à travers la planète.





“Macky Sall a besoin d’unité dans son parti”





“L’initiative ‘LE GOUVERNEMENT FACE A LA PRESSE’ permet de rapprocher l’Exécutif de la population, en offrant l’occasion aux ministres du gouvernement, de se prononcer sur des questions d’actualité concernant le peuple sénégalais dans tous les domaines”, se réjouit-il.





Le Meer national félicite le président Macky Sall pour ses nombreux efforts -réalisation mission communicationnelle, bonne mise en œuvre du Plan de Résilience Économique et Social (PRES)-, et lui renouvelle son engagement, son dévouement, sa détermination et toute sa loyauté dans la poursuite des actions entreprises pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035.





A cet effet, le Meer National, invite tous les membres de la mouvance présidentielle, de l’Alliance Pour la République, à s’aligner et à continuer d’être des piliers du Parti “en lieu et place de se consacrer à des agitations divisionnistes”.