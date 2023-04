USA: l'ex-président Barack Obama va s’installer au Kenya

Barack Obama va très bientôt regagner la terre de ses ancêtres. L’ancien président américain est attendu au Kenya pour s’installer pendant au moins un an. C’est ce que révèlent plusieurs sites d’informations kényans comme The Standard et KDRTV. D’après ces sources, Barack Obama a été nommé envoyé spécial de la diplomatie américaine (SED) au Kenya.







Cette nomination qu’il doit à l’actuel président Joe Biden a été homologuée par le Sénat américain. Selon The Standard, l’ancien président américain devrait arriver au Kenya, le 13 juin prochain , pour ce que son équipe appelle un « voyage de reconnaissance ».





Pour mieux comprendre la décentralisation





L’ancien chef de la Maison Blanche aurait souhaité installer un bureau en dehors de la capitale Nairobi, dès qu’il sera là. L’ex homme d’Etat pourrait prendre ses quartiers à Nyeri (une ville de la province centrale du Kenya) , où un grand bâtiment ultramoderne et hautement sécurisé a été construit.





Barack Obama souhaite s’éloigner de Nairobi pour mieux comprendre la décentralisation et la coordination entre les comtés et ainsi travailler sur un partenariat renforcé entre le Kenya et les Etats-Unis.





« In the land of my father »





Pendant son séjour, Obama devrait également tourner son documentaire « In The Land of My Father » à Nairobi.Il va associer au projet plusieurs acteurs locaux et d’autres acteurs américains comme Morgan Freeman et l’écrivain Sir David Attenborough.





L’ex-chef de la Maison Blanche est venu au Kenya en 2015, alors qu’il était en fonction. Son entourage dit qu'il a été « vraiment impressionné » par le potentiel politique et économique du pays ».