Vague d'arrestations d'opposants : Yewwi Askan Wi dénonce "la furie liberticide d'un régime aux abois"

La Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi dénonce les vagues d'arrestation noté ces derniers temps





"L'opposition sénégalaise continue de subir des tentatives de son apocryphe démantèlement par Macky Sall, à travers des arrestations tous azimuts et des mandats de dépôt devenus monnaie courante. Les dernières en date sont celles de militants du parti Pastef d'Ousmane Sonko, notamment Ndongo Diop, Diop Taif, Vito, Othmane Diagne, Ousmane Seck et autres de la chimérique "forces spéciales", et plus récemment le coordonnateur du "Nemmeeku tour" Fadilou Keita", lit-on dans un communiqué signé par la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.









La coalition réaffirme sa totale solidarité au Pastef et dénonce avec la dernière énergie "l'acharnement injustifié" contre leurs camarades.





"Un militant de Benno Bokk Yakaar auteur de déclarations publiques extrêmement plus graves sur la disparition des deux soldats continue de se la couler douce.