Vague de nominations : Sonko chamboule la direction de Pastef

La direction Pastef fait peau neuve. Le parti dirigé par Ousmane Sonko a annoncé hier, vendredi, une vague de nominations au niveau de ses structures internes. D’après Les Échos, cinq vice-présidents, des secrétaires généraux et des secrétaires nationaux, notamment, ont été promus. Le journal ajoute que des universitaires, qui ne sont pas membres de Pastef, ont été cooptés.





Les vice-présidents sont : Birame Soulèye Diop (Gestion des structures et Coordination du Conseil national), Madièye Mbodji (Vie politique nationale), Dialo Diop (Questions panafricaines et mémorielles), Yassine Fall (Relations internationales) et colonel Abdourahim Kébé (Défense et Sécurité publique).





Bassirou Diomaye Faye devient le secrétaire général de Pastef. Il sera assisté de trois adjoint : Ayib Daffé, Mouamarani Kaba et Birame Khoudia Lô. Fadel Touré passe secrétaire administratif. Pas moins de six secrétaires nationaux ont nommés.