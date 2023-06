Vandalisation de consulats à l’étranger: Souleymane Diallo de l’Ong Otra Africa dénonce et appelle à la sérénité

Connue pour son engagement pour l’amélioration des délivrances de documents administratifs et du bien-être des Sénégalais de la Diaspora, l’Ong Otra Africa s’est offusquée de la vandalisation et de l'attaque des consulats de Milan, Paris et New York.





Dans une déclaration, Souleymane Diallo, président de l’organisation non gouvernementale appelle les Sénégalais de l’extérieur à la retenue.





‘’Face cette situation, nous ne pouvons nous taire. Nous appelons les citoyens vivant à l’étranger à la sérénité. Nous demandons aux uns et aux autres à plus de responsabilité et plus de sagesse. Aujourd’hui, c’est une image du Sénégal ternie que nous sommes en train de divulguer alors que le Sénégal a toujours été cité en exemple par les organisations internationales notamment l’Onu et la Cedea’’, lance-t-il.





Le leader d'Otra Africa prône le respect des institutions et demande aux manifestants de faire preuve d’intelligence dans leur combat.







‘’L’Ong Otra africa a toujours été contre un troisième mandat en Afrique, donc on ne va déroger à notre principe par rapport à la libre expression, à la démocratie, à l’Etat de droit. Mais nous appelons les Sénégalais à faire preuve d’intelligence dans leur combat’’, soutient-il.