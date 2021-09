Vélingara : 166 abris provisoires recensés dans le département

Ce ne sont pas moins de 166 abris provisoires qui ont été recensés dans le département de Vélingara. L’annonce a été faite lors de la journée de dialogue et d’interpellation citoyenne organisée par le Conseil départemental.





En plus de ces abris provisoires, le département fait face à un déficit d’enseignants. En effet, on enregistre 145 départs d’enseignants dont 105 à l’élémentaire et 40 au moyen secondaire pour seulement 23 arrivées dans le département.