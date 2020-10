Vélingara Ferlo : Un individu non encore identifié retrouvé mort au foirail de Nakara

Un homme non encore identifié a été retrouvé mort au foirail de Nakara, une localité située dans la commune de Vélingara Ferlo (département de Ranérou).La découverte macabre a été faite hier samedi 03 octobre vers 17 heures par des riverains du foirail de la localité.Alertés, les gendarmes de Ranérou et les sapeurs-pompiers de Linguère se sont transportés sur le lieux du drame. Après constat, sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère.La gendarmerie de Ranerou quant à elle a ouvert une enquête pour retrouver l’identité du défunt et déterminer les circonstances de son décès.