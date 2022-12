Vélingara : Le président du conseil départemental rejoint l'APR et fait cap sur 2024

Le président du conseil départemental rejoint l'APR

Ralliement dans les rangs de l'APR dans le département de Vélingara. Le président du conseil départemental de cette localité est le nouvel adhérent au parti au pouvoir. Ibrahima Diawando Barry est venu avec ses militants fondre leur parti RCD dans le fleuve marron beige. Une décision prise en congrès fusionnel du Rassemblement pour la Citoyenneté et le Développement (RCD).





A en croire le président du conseil départemental qui est à son deuxième mandat à la tête du département de Vélingara, cette "décision mûrement réfléchie" est une réponse à l'appel de soutien demandé par Macky Sall, secrétaire général national de l'Alliance Pour la République. "Nous venons d'accepter l'appel du président Macky Sall de rejoindre ses rangs pour donner beaucoup plus de force à son parti APR; alors nous avons pris la courageuse et grave décision de dissoudre notre RCD dans l'APR" a déclaré Ibrahima Diawando Barry. Ajoutant qu'il y'a d'ailleurs convergence de vision entre ces deux formations politiques. Lesquelles visions portent sur l'équité territoriale, l'inclusion sociale, avec plus de respect et de considération pour les ruraux mais surtout avoir plus d'engagement envers les couches vulnérables.





Pour le président du conseil départemental de Vélingara, cela concourt à la réélection du président Macky Sall en 2024; car dit-il" il est le candidat de BBY pour 2024". D'ailleurs Wourry Baîlo Diallo, maire de la commune de Vélingara appelle les militants à ne pas baisser les bras et s'engager à fond pour préserver les acquis dont l'électrification, l'eau, le désenclavement et autres. A cette rencontre historique dans la vie politique de Vélingara, Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dira que l'heure est à taire les querelles, faire la paix et s'engager résolument à côté du président Macky Sall qui fait beaucoup d'efforts dans le Fouladou et dans le Sénégal.