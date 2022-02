Vélingara : Les conseillers de l'opposition boycottent la cérémonie d'installation du maire Wourry Bailo Diallo

Les conseillers de l'opposition sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ces derniers contestent l'élection de Wourry Bailo Diallo à la tête de la mairie.





" C'est parce que les élections sont truffées de fraudes et de mascarades que nous avons déjà introduit un recours à la cour d'appel de Ziguinchor ", explique Bouba Boiro de la coalition Sénégal 2035. Pour montrer leur désaccord, ces 19 conseillers de l'opposition ont boudé la salle en guise de protestation contre cette réélection de Wourry Bailo Diallo. Ce boycott intervient après le discours du préfet qu'ils accusent de refuser la parole aux conseillers de l'opposition décidés à cracher du venin sur la table.





Pour Bouba Boiro, l'opposition de Vélingara qui attend le verdict du recours, ne reconnaît pas Wourry Bailo Diallo comme maire de la commune. Un argument défendu par Djiba de Yéwi Askan Wi qui affirme que l'opposition ira jusqu'au bout dans cette bataille pour faire annuler ces résultats et mettre en place une délégation spéciale.





A rappeler que cette opposition accuse la coalition BBY du maire sortant Wourry Bailo Diallo d'avoir fait voter des personnes inexistantes et tripatouillé des registres sous la complicité des organisateurs de ces élections locales et de certains présidents de bureaux de vote. Et certains observateurs de craindre le pire dans cette commune où Wourry Bailo Diallo vient d'être installé ce vendredi dans ses fonctions de maire pour la cinquième fois consécutive.