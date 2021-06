Vent de dégel au sommet : Macky et Mimi se rencontrent à Mermoz

Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Macky Sall et Aminata Touré ont-ils fait la paix après plusieurs mois de brouille ?



En tout cas, rapporte Le Quotidien, le président de la République a reçu, hier, en audience, à son domicile à Mermoz, l’ancien Premier ministre et ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le tête-à-tête a duré deux tours d’horloge. L‘audience s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de bonne humeur. D’après les sources du journal, leur différend a été aplani et l’unité scellée.