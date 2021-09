Vent de dégel : Khalifa Sall et Bamba Fall scellent leurs retrouvailles à Paris

Khalifa Sall et Bamba Fall se réconcilient. Les deux hommes ont scellé leurs retrouvailles, à Paris, lors de l’adhésion de Serigne Sy Mansour Djamil à la coalition Yewwi Askan Wi.



«Je suis venu en compagnie de Bamba Fall», a dit Khalifa Sall au leader de Bess Dou Ñak.



Contacté par Walf Quotidien, Bassirou Samb, chef de cabinet du maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, révèle que Bamba Fall n’a jamais quitté la coalition Taxawu Sénégal.



Et que le maire de la Médina a fait, cette année, plusieurs apparitions publiques avec son leader. Il cite le meeting d’Ahmed Aïdara, la cérémonie de lancement de la coalition de l’opposition, la présentation de condoléances à Yoff, etc.



«Bamba Fall a toujours reconnu Khalifa Sall comme son leader», à déclaré Bassirou Samb.