Vent de fronde au PS : L’IRAS prend le contre-pied d'Aminata Mbengue Ndiaye et Cie

L’Initiative réflexions et actions socialistes (IRAS) rejette et considère comme sans objet le contenu du communiqué issu du Secrétariat exécutif national (SEN) du Parti socialiste du 5 juillet 2023. «De quel droit et de quelle légitimité, six membres du SEN peuvent-ils se prévaloir et s’arroger les prérogatives des instances du parti et donner "carte blanche" à la secrétaire générale intérimaire pour décider d’éteindre pour cinq ans encore notre parti en le privant d’une candidature ?», fulmine l’IRAS à travers un communiqué transmis à Seneweb.





Ses membres se demandent, en outre, «de quel droit et de quelle légitimité le SEN peut-il s’arroger et laisser les pleins pouvoirs à une personne non membre du Parti socialiste, fut-il président de la République, nous choisir un candidat ? De quel droit et de quelle légitimité le SEN peut-il s’arroger et décider de la non-candidature du parti aux prochaines élections présidentielles ?».





Dans la même dynamique l'IRAS, qui se dit cohérente dans sa démarche et adossée aux textes réglementaires du Parti socialiste, réaffirme sa fermeté à œuvrer pour une ou des candidatures socialistes aux élections présidentielles, les retrouvailles de la grande famille socialiste et de la gauche plurielle qui adhère aux conclusions des Assises nationales et aux valeurs de l’écologie et la tenue, sans délai, d’un congrès extraordinaire pour choisir un (e) dynamique et ambitieux (se) secrétaire général, renouveler et rajeunir toutes les instances du parti.





L’IRAS réaffirme son engagement à faire barrière aux mêmes maux qui gangrènent le Parti socialiste.