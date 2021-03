Vente de carte de membres : Le Pds remobilise ses troupes à Mbour

Dans le cadre de l'opération nationale de vente des cartes pour le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais (Pds), la fédération départementale de Mbour a reçu la délégation nationale.Pour les démocrates de Mbour, ceux qui avaient pour ambition de tuer politiquement le Pds ont échoué.Ainsi, la messe est dite, le Pds compte revenir en force et participer à toutes les prochaines joutes électorales. Personne ne devrait être en reste dans cette bataille de remobilisation et de renouvellement des instances.Pour cela, le Pds nourrit beaucoup d'espoir en la personne de Karim Meissa Wade. Il assure et rassure que le fils d'Abdoulaye Wade sera bientôt parmi eux."Les militants et les militantes du parti qui ont fait le déplacement, ont compris ce qu’ils doivent faire et au retour, ils vont inonder les villages et les quartiers par la vente des cartes du parti. Ces cartes vont nous permettre d’avoir des secteurs, de monter des fédérations régionales pour pouvoir entrer en compétion aux élections législatives, locales et présidentielles de 2024 lors de laquelle nous comptons élire notre candidat Karim Meïssa Wade", a assuré Mamadou Diouf, coordonnateur du Pds à Mbour.Compte tenu des 15.000 voix obtenus lors des précédentes élections, la section Pds de Mbour va demander la moitié de ces cartes pour démarrer la vente. Par ailleurs, Mamadou Diouf assure que Karim Wade, sera de retour de son exil pour diriger le pays.