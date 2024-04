Vente de l'avion présidentiel : Critiqué après sa proposition, Abdoul Mbaye s'explique

Pour réduire le train de vie de l'État, l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, a proposé la vente de l'avion présidentiel. "Le Sénégal vit au-dessus de ses moyens, sous le couvert de faux taux de croissance donnant lieu à des budgets tout aussi irréalistes (…) L'une des solutions est de réduire dans l'urgence le train de vie de l'État par des mesures concrètes et parfois symboliques. La vente de l’avion présidentiel en est une pour créer de la recette et économiser un énorme budget de fonctionnement", a-t-il dit dans un post sur Facebook.







Cependant, ce post n'a pas eu l'effet escompté.





En effet, plusieurs personnes ont rejeté cette proposition, dont Mbaye Diouf, ancien conseiller spécial à la présidence de la République. D'autres, par contre, ont été plus critiques.





Sur les réseaux sociaux, Abdoul Mbaye a fait une nouvelle publication pour faire savoir que ses avis et propositions sont faits de bonne foi. "Je ne suis ni dans la critique ni dans l'opposition. Je ne l'étais pas contre la coalition en place avant sa victoire du 24 mars, je ne commencerai pas aujourd'hui au moment où la non-continuité que nous avons souhaitée a besoin de soutien. Mais je reste libre de donner des avis et des conseils. Ils peuvent être suivis, critiqués, rejetés. Mais ils seront toujours guidés par mon souci de vérité et de constance, par des préoccupations citoyennes plutôt que politiciennes", explique l'ancien Premier ministre sous Macky Sall.