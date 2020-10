Vente des cartes du Pds : La Cérémonie de lancement vire à la bagarre

La cérémonie de lancement du processus de vente des cartes du Parti démocratique sénégalais qui s’est tenue hier, a failli terminer en queue de poisson. Pour cause, une bagarre s’est éclatée entre les libéraux.Tout est parti d’un coup de gueule de l’un des soutiens de Bara Gaye qui a perturbé la présence de ce dernier sur le présidium. Il sera vite soutenu par certains de ses camarades. La provocation est jugée extrême et les autres réagissent. La bagarre entre les pro-Bara Gaye et les autres jeunes du Parti s’éclatent. L’atmosphère est polluée par les effluves de pompes à gaz.Les échanges de coups de poings volent en l’air. Des chaises sont lancées de tout bord. C’est le sauve qui peut. Chacun cherche un lieu de refuge. Le calme est revenu plusieurs minutes plus tard. Prenant la parole, Doudou Wade s’est désolé des évènements malheureux tout en présentant ses excuses. Cependant, il a minimisé les incidents en soutenant que ce qui s’est passé, c’est comme « une fourmi sur un éléphant ».