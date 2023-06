Verdict affaire Sweet Beauté: Yewwi Akan wi parle de "condamnation scélérate"





Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, la coalition Yewwi Askan wi s’est jointe aux séries de messages de soutien au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ce dernier est condamné à deux ans de prison ferme dans l’affaire qui l’oppose à Adji.





Yewwi Askan wi parle de décision scélérate. ‘’Finalement, la chambre criminelle vient de rendre son délibéré, sans surprise aucune. Les délits de viol et de menaces de mort, que le Président Ousmane Sonko a constamment rejetés, sont purement et simplement disqualifiés. Un nouveau délit jamais connu dans le dossier et sans aucune enquête est retenu par le juge pour prononcer une condamnation scélérate’’, dénonce-t-elle.