Verdict du procès Sonko-Niang : “Cette sentence sera combattue” (Malick Gackou)

“Je dénonce avec la dernière énergie ce verdict inique renforçant la peine contre le Président Ousmane Sonko. Cette sentence qui est le reflet de la volonté de le rendre inéligible sera combattue par les forces vives au nom de la sauvegarde et de la pérennisation de la nation sénégalaise. Nous renouvelons notre soutien indéfectible au Président Sonko et resterons déterminés ensemble pour la victoire du peuple contre les forces d'inertie”, a commenté Malick Gackou après l’annonce du verdict du procès Mame Mbaye Niang - Ousmane Sonko.