Vérification des listes : « Sur les 26 listes départementales déposées par Yewwi, les 15 ne respectent la parité » (BBY)

Le mandataire de Benno Bokk Yakaar (BBY), Benoît Sambou n’a pas tardé à répondre au mandataire de Yewwi Askan wi, Déthié Fall. Ce dernier, après avoir procédé à la vérification des listes, a décelé un motif de rejet de la liste nationale de BBY qui n’a pas respecté la parité. Réagissant à cette sortie, Benoît Sambou n’a ni confirmé ni infirmé les allégations de Déthié Fall.

Il s’est contenté de mettre sur la place publique les imperfections notées dans les listes déposées par Yaw. Celles-ci (ces imperfections) sont relatives à une violation de la loi sur la parité et concerne 15 sur les 26 listes départementales déposées par la grande coalition de l’opposition.

« Nous avons scruté les listes concurrentes. J’ai examiné la liste de Yewwi Askan wi et ce que j’ai constaté c’est qu’elle est présente sur 26 départements du Sénégal et 6 dans la diaspora. On a noté des imperfections sur 15 listes départementales. 15 listes départementales qui ne respectent pas la loi sur la parité », révèle le mandataire national de BBY.

S’agissant de l’annonce faite plutôt par Déthié Fall, les responsables de la mouvance présidentielle n’y ont apporté aucune réponse. Toutefois, la tête de liste nationale, Mimi Touré a tenu à rassurer les militants à qui elle demande de « garder le sourire ».