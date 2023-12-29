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Politique

Vérification des parrainages : Voici le calendrier

Par: Absa HANE - Seneweb.com | 29 décembre, 2023 à 19:12:45  | Lu 1055 Fois |  5 Commentaires
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Vérification des parrainages : Voici le calendrier
La vérification des parrainages se fera à partir de ce samedi 30 décembre. Elle devrait prendre fin le vendredi 05 janvier, suivant le calendrier établi. Seneweb vous propose en intégralité ce calendrier. 

Samedi 30 Décembre à 9h30: Boubacar Camara, Cheikh Aguibou Soumaré, Ousmane kane, Ousmane Sonko, Amadou Aly Kane, Papa Eugène Barbier, Me Elhadj Moustapha Diouf, Abdoulaye Sylla, Dr Cheikh Tidiane Gadio

Samedi 30 Décembre à 14h 30: Mouhamed Ben Diop, Rose Wardini, Cheikh Tidiane Dièye, Malick Gueye, Mouhamed El Habib Tounkara, Mary Teuw Niane, Mamadou sambou Yatassaye, Déthié Fall, Aminata Assome Diatta, Papa Macodou Diop, Samba Ndiaye

Mardi 02 Janvier 2024 à 09h 30: Mbacké Sarr, Alioune Sarr, Ibrahima Hamidou Deme, Pr Daouda Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye, Oumar Sylla, Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly, Talla Sylla Jean Batiste Diouf, Idrissa Seck. 

Mardi 02 Janvier 2024 à 14h 30: Charles Émile Abdou ciss, Khadim Diop, Aliou Mamadou Dia, Birima Mangara, Amdy Diallo Sall, El Hadji Ibrahima Mbow, Ndiack Lakh, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Ibrahima Datte

Mercredi 03 Janvier 2024 à 09h 30: Mouhamadou Lamine Gueye, Aly Lame, Adama Faye, Mouhamadou Madana Kane, Al Housseynou Ba, Mamadou Lamine Diallo, Mahamad Boun Abdallah Dionne, Aliou Camara, Karim Meissa Wade, Babacar Diop.

Mercredi 03 Janvier 2024 à 14h 30: Elhadji Ibrahima Sall, Habib Sy, Elhadji Malick Gakou, Papa Momar Ngom, Thione Niang, Aly Ngouille Ndiaye, Dr Serigne Gueye Diop, Assane Kâ, Mamadou Diop Decroix, Souleymane Ndéné Ndiaye

Jeudi 04 Janvier 2024 à 09h 30: Cheikh Alassane Sène, Al Hassane Niang, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Alpha Thiam,  Amadou Ba, Elhadji Mamadou Diao, Ibrahima Abou Nguette

Jeudi 04 Janvier 2024 à 14h 30: Amadou Seck, Abdou Khadre Sall, Bassirou Diomaye Faye, Dr Abdourahmane Diouf, Ndongo Ndiaye, Thierno Cissé, Hamidou Thiaw, Ibrahima Sall, Cheikh Dieng, Mouhamadou Fadel Koné.

Vendredi 05 Janvier 2024 à 09h 30: Ibrahima Cissokho, Mamadou Dièye, Me Moussa Diop, Bougane Gueye Dany, Mansour Ndiaye, Momar Ndao, Amadou Ly, Ibou Taimiya Sylla, Babacar Ndiaye, Thierno Alassane Sall, Amsatou Sow Sidibé, Issa dit Sadio Kanouté, Aissatou Mbodji.


Tags: ParrainageCalendrier

Auteur: Absa HANE - Seneweb.com



4 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 17 minutes (19:53 PM)
    Sonko reek inshalah 
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    • Auteur

      Truthhurts

      il y a 8 minutes (20:02 PM)
      Le conseil constitutionnel a intérêt à être du de la justice et laisser Sonko participer aux élections. Cela sauvera la justice de ce pays et surtout cela arrêtera cette dictature de cet état de bandits et de malfaiteurs. Vive le peuple Sénégalais!!!
      Répondre +11 -0
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    2. Auteur

    Jgu

    il y a 16 minutes (19:55 PM)
    Sonko président, lale leine j'aime.
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    Auteur

    Deug

    il y a 11 minutes (19:59 PM)
    Sonko a ses treize députés, qu'on ne nous dit pas autre chose.
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    Auteur

    Lem

    il y a 8 minutes (20:03 PM)
    Le prochain Président doit organiser un référendum pour réduire le nombre de partis au Senegal. Tout parti politique qui ne participe pas à  un scrutin sans raison valable à déterminer sera dissous, si un parti politique participe à une élection et n'obtient pas 3% sera dissous avec une amende de 10 millions de francs CFA. Si c'est une coalition de partis, il leur faudra 10%  des suffrages autrement tous les partis qui composent la coalition seront dissous avec une amende de 30 millions. Toutes les coalitions de partis qui auront plus de 10% des suffrages au terme de n'importe quel type d'élection formeront un seul et même parti autrement ils seront dissous et payeront une amende de 50 millions de francs CFA. Ainsi au Senegal nous serons à 5 ou 6 partis. Aujourd'hui les soi-disants partis ou mouvements politiques sont dans l'escroquerie politique qui peut conduire le pays au chaos ou au blocage.
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