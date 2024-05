Vers la dissolution du Promise: Les instructions du ministre Alioune Dione à la Directrice de la structure





Le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, Alioune Dione a instruit à la Directrice du Programme de Promotion de la Microfinance islamique au Sénégal (PROMISE) d'adresser les lettres de préavis à l'ensemble du personnel dans les plus brefs délais a appris Seneweb.





" Objet: préavis aux agents du PROMISE





Madame la Coordinatrice,





En perspective de la fin de la phase actuelle de prorogation du Programme de Promotion de la Microfinance islamique au Sénégal (PROMISE), je vous prie de prendre les dispositions idoines pour adresser les lettres de préavis à l'ensemble du personnel.