Vers un (énième) report des élections locales

Pouvoir et opposition s’étaient donné, hier, rendez-vous dans le cadre du Dialogue national. Entre autres points au cœur des échanges, rapporte le quotidien L’AS dans sa livraison de ce mercredi, il y avait l’organisation des élections locales initialement programmées en mars 2021.







Et, selon les derniers développements, on s’achemine tout droit vers un report du scrutin. L’opposition qui tient à tout prix à l’audit et à la révision des listes électorales risque de revoir sa copie. En effet, un tel processus nécessiterait au moins six mois de travail.