Vers une implosion de BBY à Dahra Djoloff : Bounama Sall annonce sa candidature pour la mairie

Candidature de Mame Bounama Sall à Dahra Djoloff

Le député Mame Bounama Sall, membre du Parti socialiste (Ps) a finalement déclaré sa candidature pour la mairie de Dahra Djoloff. Il a fait cette annonce hier au cours d’une émission sur une radio de la place. Le secrétaire général national des jeunesses socialistes estime que le PS aura son candidat dans toutes les localités du pays où le parti est représenté, ce qui pourrait creer des fissures dans les rangs de Benno Book Yakaar. A Dahra Djoloff, Mame Bounama Sall fera face à 04 candidats au sein de Benno book Yakaar. Et face à l’inspecteur des impôts et des domaines Idrissa Samb qui dirige la coalition Yewi Askanwi et à l’ingenieur Abdou Thiam de Wallu Senegal.