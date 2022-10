Vice-Présidence de l’Assemblée : Malick Diop reçoit les félicitations de l’École d’Administration Publique du Québec

Suite à son élection comme Vice Président de l’Assemblée Nationale, le Dr Malick Diop a reçu les vives félicitations du Directeur Général de l’École nationale d’Administration Publique (ENAP) du Québec, Hugo Cyr. “Il s'agit d'un honneur pour l'ENAP de voir un de ses diplômés rayonner dans cette prestigieuse institution. En tant que diplômé de l'ENAP, nous voyons en vous un digne ambassadeur de notre École et nous vous souhaitons le plus grand succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions”, écrit le Directeur de l’ENAP dans sa lettre.



Pour rappel, le Dr Malick Diop est à ce jour , le seul homme politique sénégalais diplômé de l’ ENAP du Québec , l’une des plus prestigieuses Écoles Nationales d’administration au monde .