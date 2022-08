Victoire aux législatives 2022 : Les femmes cadres de BBY félicitent Macky et appellent à « maintenir intacte la flamme de l'engagement »

La plateforme des femmes cadres de BBY et de la mouvance présidentielle félicitent et remercient vivement le Chef de l’Etat pour la victoire éclatante de sa coalition aux législatives du 31 juillet dernier. « Analysant les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022, les femmes cadres de BBY et de la grande mouvance présidentielle adressent leurs vives félicitations et leurs sincères remerciements au Président Macky SALL, pour la victoire incontestable obtenue par la coalition Benno Book Yaakaar. En effet, avec 1 518 137 voix obtenues, soit 82 sièges de députés, la coalition BBY conforte son assise sur l'écrasante majorité des départements », soulignent-elles en marge d’une réunion tenue samedi dont l’objectif était d’examiner la situation politique nationale.



Appréciant avec « fierté cette magnifique victoire, dans un contexte marqué, à l'échelle mondiale, par une crise économique », ces militantes du Président SALL ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage à leur sœur et camarade de parti, Madame Aminata TOURE, tête de liste nationale de la coalition BBY. Ce, pour « sa bravoure, sa combativité, mais surtout pour sa loyauté inébranlable au président de la République Macky SALL qu'elle a toujours servi avec efficacité et abnégation ». Selon elles, depuis le lancement du parrainage, jusqu'au jour du scrutin, « Mme Aminata TOURE s'est donnée corps et âme, avec toutes les équipes qui l'accompagnaient, pour assurer au Président Macky SALL, cette belle majorité à l'Assemblée nationale ».



Les femmes cadres de BBY et de la grande mouvance présidentielle ont profité de l’occasion pour saluer « l'esprit patriotique et le sens de responsabilités » du Président Pape DIOP qui, selon elles, a pris « la sage décision de rejoindre, sans condition », la coalition BBY.



La plateforme des femmes cadres de BBY s’est réjouit « tout particulièrement de la vitalité de la démocratie sénégalaise qui s'est, une fois de plus, manifestée à travers la bonne organisation du scrutin électoral et le comportement républicain des populations qui ont accompli leur devoir civique dans la paix et la responsabilité citoyenne ».



Pour finir, elles ont lancé un appel à « toutes les forces vives de la grande mouvance présidentielle à maintenir intacte la flamme de l'engagement militant et de la mobilisation autour du Président Macky SALL pour l'accompagner dans ses actions de consolidation des acquis démocratiques et socio-économiques, notamment dans la mise en œuvre de ses politiques de promotion du leadership féminin et de scolarisation des filles, pour un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ».