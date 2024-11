Victoire de PASTEF aux Législatives : Les 3 analyses de Cheikh Yérim Seck

Pastef est sorti largement vainqueur des élections législatives de ce 17 novembre et devrait avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour dérouler son projet. Invité de Rfm matin ce mardi, Cheikh Yérim Seck a livré 3 analyses sur cette victoire de Ousmane Sonko et de ses hommes.







Premièrement, selon le journaliste, cette victoire de Pastef montre la maturité politique des Sénégalais et la solidité de notre démocratie. "C'est devenu naturel pour les Sénégalais, mais c'est une victoire. Au lendemain de chaque élection, les gens vont tranquillement vaquer à leurs occupations. C'est une très belle image de la démocratie sénégalaise", a-t-il affirmé.





Deuxièmement, Cheikh Yérim Seck juge que les Sénégalais ont respecté la tradition, en confiant la majorité parlementaire à leur nouveau président. "En 2017, Macky Sall avait 136 députés. Abdoulaye Wade a eu plus de 120 députés, alors que l'Assemblée ne comptait pas à l'époque que 163 sièges comme aujourd'hui. Donc ce que Pastef a réussi n'est pas une première", a poursuivi le journaliste.





Troisièmement, Cheikh Yérim Seck pense que cette victoire éclatante de Pastef a une signification très claire : "les Sénégaais ont clairement dit qu'ils souhaitent que Pastef déroule le projet qu'il leur a promis".