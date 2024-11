Victoire de Pastef : Awalé se félicite d'un exploit collectif

La victoire du Pastef aux législatives anticipées est "le fruit d'un engagement collectif et d'une vision partagée pour un Sénégal meilleur. (Il) marque un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays", selon le parti Awalé.





Pour Abdourahmane Diouf et ses camarades, "cela reflète non seulement la confiance que le peuple sénégalais a placée dans notre coalition, mais aussi sa volonté de voir émerger une gouvernance axée sur la justice sociale, l'équité, la souveraineté et le développement inclusif"."Le parti Awalé se réjouit de la victoire éclatante et historique de la liste Pastef lors des élections législatives de 2024", lit-on.





En effet, selon un communiqué transmis à Seneweb, Awalé se dit "fier d'avoir contribué à cet exploit et réitère son engagement indéfectible à œuvrer aux côtés de la coalition Pastef et de ses alliés pour répondre aux aspirations légitimes du peuple sénégalais". L'entité félicite tous les militants et sympathisants qui ont participé à cette victoire historique et appelle toutes les forces vives du Sénégal à unir leurs efforts pour relever, ensemble, les défis qui nous attendent et bâtir un avenir prospère.