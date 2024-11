Victoire du Pastef : Tivaouane liste ses attentes

Par la même occasion qu'elles saluent la victoire du Pastef dans le département de Tivaouane, les populations du Cayor attirent l’attention du Premier ministre Ousmane Sonko sur «les multiples attentes qui nous ont poussés à voter massivement Pastef». L'honorable député Mor Kane Ndiaye d'en citer «l’achèvement des routes Méckhé - Thilmakha - Pekesse et Bambey - Baba Garage - Méckhé - Diogo qui constituent de véritables handicaps pour le développement économique du département et du pôle économique de Thiès parmi les huit prévus dans le Référentiel Sénégal 2025 du programme de gouvernance du président Bassirou Diomay Faye».







En outre, indique le responsable de l'APR à Ngaye Méckhé, «le département compte beaucoup sur le Premier ministre pour une bonne prise en charge de l’emploi des jeunes, surtout avec les nombreuses sociétés minières qui exercent dans la zone, mais aussi veiller à ce que les taxes et la RSE soient scrupuleusement reversées aux communes au profit des populations locales». Car «l’État doit veiller à l'application effective de toutes les dispositions législatives et réglementaires contenues dans le Code minier, concernant la redistribution des retombés des explorations et exploitations minières au profit des populations des zones minières, la réhabilitation des sites miniers, etc. ».