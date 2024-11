Victoire provisoire de Pastef : Guy Marius Sagna félicite le peuple sénégalais

Au lendemain des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre dont les tendances donnent largement victoire à la coalition Pastef, Guy Marius Sagna félicite, à travers une note parvenue à Seneweb, le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique. « Les Sénégalais ont choisi majoritairement, massivement le 'Jub, Jubal, Jubbanti' et l'option résolue d'aller vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Le système néocolonial, parasitaire, antidémocratique et anti-populaire, même s'il tient encore debout, a été davantage affaibli. Bravo au peuple sénégalais » a écrit la tête de liste de Pastef dans le département de Ziguinchor.