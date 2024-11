Victoire provisoire de Pastef : Ousmane Sonko doit présider le Parlement, selon Alioune Tine

Ousmane Sonko doit quitter la primature pour la présidence de l’Assemblée nationale. C’est l’avis du fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine. Le doyen de la société civile sénégalaise affirme que c’est la seule configuration possible pour assurer l’équilibre des pouvoirs, car, dit-il, l’actuel Premier ministre peut « promouvoir le pouvoir parlementaire, qui est un des mécanismes majeurs de transformation de la société. Pour servir le Sénégal et contribuer à l'équilibre des pouvoirs, il doit occuper la présidence du Parlement. Président du Parlement, Ousmane Sonko en fera un pouvoir qu'il n'a jamais été dans l'histoire politique », a écrit Alioune Tine sur le réseau social X ce lundi 18 novembre.