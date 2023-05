Victorine Anquediche Ndeye à Sonko : “Il sait qu'il ment”

Dans une interview accordée à Walf TV, le leader du Pastef n’a pas fait dans la langue de bois. Ousmane Sonko a notamment souligné la proximité entre les proches de la ministre des microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, et son dossier judiciaire. Il a aussi laissé entendre que par cette manœuvre, le but du président Macky Sall était de diviser les communautés de la Casamance.



Sur son compte Twitter, la principale concernée a répondu de manière virulente. "Je sais qu'il ment. Il sait qu'il ment. Il sait que je sais qu'il ment. Je sais qu'il sait que je sais qu'il ment. Et, pourtant, il a menti. Je n'ai pas la force, simple mortelle et femme que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge”, a-t-elle écrit.