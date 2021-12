[Vidéo] Journée de nettoiement : Macky Sall relance « le Besup Sétal »

Journée de nettoiement : Macky Sall relance « le Besup Sétal »

La journée mensuelle de nettoiement a été relancée ce samedi 04 décembre 2021 par le ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.









Sous l’égide du ministre Abdoulaye Seydou Sow, le chef de l’Etat Macky Sall, a procédé à la relance des activités de nettoiement au niveau de l’axe Patte d’oie avant de boucler la dernière étape au lycée Sergent Malamine Camara (Ex Lymodak).





A l’entame de son discours, Macky Sall s’est beaucoup réjoui du retour de la journée « Besup Sétal ». Selon lui, le retour de cette journée mensuelle est très important dans les établissements scolaires et universitaires et les services de l’administration, des collectivités territoriales mais également dans les communes. Car, « Cette journée doit être pour tous et de toute », dit-il.





Pour cela, il est prévu une mobilisation de ressources conséquentes pour accompagner les collectivités. Mais, d’après le président Macky Sall, « le travail fondamental d’abord (est) l’affaire des citoyens, des élèves, des étudiants mais surtout des élus locaux », a-t-il rappelé à l’assistance.





Cependant, le président de la république a tenu à remercier le maire de la commune de la Patte d’oie, Banda Diop et toute son équipe ainsi que les citoyens qui se sont déplacés pour venir assister à cette journée de nettoiement.





C’est dans cette dynamique que Macky Sall a demandé au ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow de poursuivre le travail de désencombrement. « Il n’est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage », s’est-il prononcé.





Et d’en déduire : « Il faut absolument tout enlever. Tous ce qui constitue un obstacle sur la voie publique. Je vous en donne tout mon pouvoir et vous avez mon soutien entier et total. Utiliser les moyens de l’UCG, utiliser les moyens de force publique, utiliser tous les moyens pour dégager la voie publique afin de la rendre respiratoire », dit-il.