Ville de Dakar : le bureau municipal invalidé

La Ville de Dakar devra reconstituer un autre bureau municipal. Et pour cause. La Cour d’appel de Dakar a prononcé hier, mardi, l’annulation de l’équipe constituée autour du maire (Yewwi Askan Wi) Barthélémy Dias.



Il est reproché à la mairie de la capitale d’avoir violé la loi sur la parité dans la désignation des adjoints au maire. La Ville de Dakar, qui dit attendre de recevoir la notification de cette décision avant de réagir, a un mois pour corriger le tir.



Mais l’équipe municipale dirigée par Barthélémy Dias n’est pas la seule touchée.



D’après Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, d’autres bureaux municipaux sont concernés par cette décision de la Cour d’appel de Dakar.



Le journal cite ceux de Biscuiterie, Dieuppel-Derklé, Hlm, Dakar-Plateau, Diamniadio, Malika, notamment.



La même source, reprenant l’Observatoire national sur la parité, renseigne que la Cour d’appel de Dakar a été saisie par le Réseau de veille et d’alerte pour le respect effectif de la parité (RNVA) et le Conseil sénégalais des femmes (COSEF).