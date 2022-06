Ville de Dakar: Pourquoi Guy et l'ex-capitaine Touré n'auront pas de salaire

Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales

Dans l'émission "Faram Facce" sur la TFM, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a signalé le blocage du salaire des membres de son cabinet. Et pour cause, explique-t-il, l'Etat ne digère pas le recrutement de Guy Marius Sagna et de l'ex-capitaine Touré.





Face à la presse ce jeudi 23 juin, le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, a laissé entendre "qu'aucun salaire n'a été bloqué".





Par contre, le ministre rappelle que "le principe de la libre administration des collectivités territoriales est un principe encadré de part la loi à travers l'article 102 de la Constitution. C'est dans son dernier alinéa justement que l'article précise que cette liberté doit se faire dans le respect des lois et règlements". "Ce respect des lois et règlements veut que, s'il y a des décrets qui organisent les collectivités territoriales, que l'application soit faite à tout le monde", explique Oumar Guèye.





Le problème se trouve donc, selon le ministre, dans le fait que le maire de Dakar ne respecte pas "l'organigramme type" prévu pour son cabinet. A cet effet, Oumar Guèye précise que "si on recrute en dehors de l'organigramme type, aucun inspecteur du travail ne va viser ce contrat, aucun percepteur municipal ne va procéder au paiement".