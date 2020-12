Ville de Dakar : Violente bagarre entre conseillers municipaux pro et anti-suppression

La suppression annoncée de la Ville de Dakar divise les conseillers municipaux.



Le vote du budget 2021 du Conseil municipal de Dakar, hier mardi, a été transformé en une foire d’empoignades et d’invectives entre conseillers municipaux de Dakar.



En effet, rapporte Les Échos, tout est parti d’une motion présentée par le conseiller municipal de la Patte d’Oie, Ibrahima Diamé, pour dénigrer le ministre des Collectivités locales, Oumar Guèye, et soutenir l’existence de la Ville de Dakar.



Alors qu’il n’a pas fini ses propos, certains conseillers ont commencé à quitté la salle, au motif qu’ils n’étaient pas intéressés par sa motion.



Les commentaires ont commencé à fuser de partout. La conseillère Aminatou Fall, 2e adjointe au maire de Ouakam et membre de la mouvance présidentielle, s'en prend à Diamé.



Elle déclare que le statut de la Ville de Dakar doit être revue. Elle sera violemment attaquée par une autre conseillère municipale, Aïssatou Fall, qui l’a traité de tous les noms d’oiseau.



Une autre conseillère de Taxawu Dakar, Sophie Massaly pour ne pas la nommer, s’est aussi attaquée à Aminatou Fall.