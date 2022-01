Violence électorale à Sedhiou : Les adversaires politiques ne se pardonnent rien

Malang Seyni Faty, Candidat Wandifa

En cette période de campagne électorale, les partis politiques et les coalitions de partis usent de tous les moyens pour s'imposer sur le terrain. Ce sont d'abord des injures, des anathèmes qui inéluctablement débouchent sur la violence physique.





En début de campagne, les militants de BBY, favorables à Abdoulaye Diop, le maire sortant et ceux du leader de And Nawle Sukhali suniou gox en sont venus aux mains. Dans la commune de Médina Wandifa située dans le département de Bounkiling, les militants de Kaba Faty et ceux du maire sortant Malang Seyni Faty se sont donnés en spectacle.





Suffisant pour que l'association, le Gabou et son partenaire AJWS tirent la sonnette d'alarme. Aussi, déroule-t-elle une série d'activités allant dans le sens d'apaiser le jeu politique. Forum communautaire avec les chefs de quartier, rencontres partagées avec la société civile et invite faite aux imams à prêcher ce vendredi pour la paix et sérénité pour ces élections.