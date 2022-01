Violence électorale à Touba : Un coup de feu tiré par un pyromane pour...

En perspective des élections locales prévues le dimanche prochain, la tête de liste départementale de la coalition Bokk Gis Gis de Mbacké était au quartier Keur Niang de Touba avec sa délégation pour battre campagne. Mais cette rencontre politique a failli mal tourner.



Et pour cause, un habitant de localité qui serait issue d'une famille maraboutique, a tenté de mettre fin à l'activité politique présidée par le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.



Ainsi, il a allumé un feu à l'aide d'un liquide inflammable, non loin desdits lieux d'après des confidences faites à Seneweb.



Mais les agents de protection rapprochée de ce candidat à la présidence du Conseil départemental de Mbacké, auraient tenté de faire la fête à ce pyromane. Et ce dernier a pris la tangente jusqu'à son domicile pour échapper à un lynchage.



Quelques instants plus, le pyromane est ressorti de son domicile avant de tirer un coup de feu en l'air. Aux dernières nouvelles, les policiers ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire.