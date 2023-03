VIOLENCE EXERCÉE SUR OUSMANE SONKO ET SON CORTÈGE : LE MAIRE DE THIÈS BABACAR DIOP S'INDIGNE

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a condamné "la violence inacceptable subie par Ousmane Sonko et son cortège». Cela, à ses yeux, «démontre encore que le Sénégal a quitté la trajectoire démocratique pour s'engager dans l'autoritarisme».