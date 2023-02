Violence exercée sur Sonko : Pluies de soutiens pour le leader de Pastef

Après son passage au tribunal de Dakar Ousmane Sonko a été embarqué dans un véhicule de la gendarmerie pour être transporté chez lui, à la cité Keur Gorgui. La méthode utilisée par les forces de l’ordre fait jaser. Et le leader du parti Pastef ne cesse de recevoir des messages de soutien.





Dans un tweet, le président du parti Awalé, Abdourahmane DIOUF reste persuadé que « la violence d'État exercée sur la personne de Ousmane Sonko, être humain, chef de parti et candidat à l'élection présidentielle est inacceptable ». « Ni notre histoire ni nos valeurs ne nous permettent de descendre à ce niveau » poursuit-il.





Abondant dans le même sens, Birahim Seck considère que « ces pratiques sont indignes dans une démocratie qui se veut un modèle en Afrique ».





Seydi Gassama de son côté interpelle les forces de l’ordre. « Le maintien de l’ordre, c’est un métier ; mais c’est aussi de l’intelligence face à des situations. Si on trouble plus l’ordre qu’on le maintient » a-t-il posté sur son compte twitter.





Par ailleurs, Abdourahmane Diouf interpelle l’État du Sénégal. « Les dirigeants de ce pays doivent revenir à la raison et comprendre définitivement qu'il y a une vie après le pouvoir. De Touba la Sainte où je me trouve, je prie pour que Macky Sall nous laisse un pays apaisé et en état d'être gouverné convenablement.