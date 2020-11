Violence faite aux femmes : Le message de Idrissa Seck

Idrissa Seck rend hommage aux Femmes

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été célébrée hier 25 novembre 2020.





Une occasion pour le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, de rendre hommage aux femmes.





"A l’occasion, ce 25/11/20, de la célébration de la FEMME, actrice de paix mais objet de violences de toutes sortes, souvent impunies, il me plait de rappeler ce qui fut dit il y a 14 siècles : « Et qui te dira ce qu’est une FEMME ? C’est une créature dans laquelle Nous avons déposé un grand bien ».