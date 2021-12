Violence faite aux femmes : Les directives de Macky Sall à Ndeye Saly Diop Dieng

Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République s’est exprimé sur les violences faites aux femmes.





Selon le communiqué émanant dudit conseil, Macky Sall estime qu’il est « nécessaire de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes ». Il rappelle aussi « au Gouvernement, la place primordiale des femmes dans la stabilité économique et sociale du Sénégal ».





Le Chef de l’Etat demande, à cet égard, au « gouvernement de poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre des politiques publiques visant l’amélioration continue de la condition des femmes ».





Le Président de la République a également indiqué toute l’importance qu’il attache à l’élimination systématique des violences contre les femmes et les filles.





Ainsi, Macky Sall demande aussi au Ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants de dérouler en permanence et d’intensifier les campagnes de sensibilisation de proximité contre les violences faites aux femmes et aux filles.