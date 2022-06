Violences du 17 juin : Bougane Gueye Dany juge Macky Sall seul responsable

Face à la presse, le leader de la coalition Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a condamné avec la dernière énergie les violences qui ont eu lieu vendredi passé lors de la manifestation avortée de YAW. Trois personnes sont décédées lors de ces troubles.





Selon le patron de D-Média, le président Macky Sall est "le seul responsable de tout ce qui se passe actuellement dans le pays". Par ailleurs, il dénonce la mise en résidence non notifiée par une décision de la justice et l’état de siège des domiciles de Sonko et de Barthélémy Dias ainsi que l’arrestation de Mame Diarra Fam, Déthié Fall et Ahmeth Aidara par la police et la gendarmerie.