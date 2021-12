Violences électorales: Le Gradec sensibilise

Le Gradec sensibilise sur les elections locales

Le Groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative et de la bonne gouvernance (Gradec) a organisé, hier, à Grand-Yoff, au siège de d’Enda grand Sahel, un forum pour sensibiliser la population sur la violence électorale.





En partenariat avec l’ambassade de Canada, le Gradec se penche sur la promotion d’une participation pacifique aux élections locales du 23 janvier 2022. Une information rapportée par le quotidien Bés bi Le jour.





‘’Nous sommes ici pour délivrer un message de paix, afin que les gens sachent que ces élections doivent être une fête pour la démocratie, un moment de confrontation des idées et des programmes et une confrontation physique’’, a soutenu Babacar Fall, Secrétaire général du Gradec.





Ainsi, annonce-t-il, ‘’nous comptons dérouler le même programme aux Parcelles Assainies et Golf Sud, pour une sensibilisation des acteurs, afin que les élections se passent dans la paix et dans la tranquillité’’.





Selon lui, l’étape du Grand-Yoff a connu une participation du commissaire de police, une dizaine de coalitions et représentants de partis, des ASC (Associations sportives et culturelles) et de multiples autorités religieuses de la zone. Cette dernière demeure la deuxième étape de ce forum de sensibilisation.





Toutefois, une déclaration de principe a été appréciée par l’ensemble des acteurs en question.