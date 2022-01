Violences et campagne électorale : BBY donne un nouveau mot d’ordre à ses candidats

A travers un communiqué de presse rendu public, ce mardi, la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a appelé ses têtes de listes pour les élections territoriales du 23 janvier prochain à bannir la violence et à privilégier le dialogue au détriment de la violence.



« La coalition encourage nos camarades et frères à privilégier le dialogue et la confrontation entre programmes, mais surtout à bannir la violence sous toutes ses formes », lit-on dans ledit communiqué parcouru par Seneweb. Le Coordinateur de la cellule de Communication de Bby, Pape Mahawa Diouf dit, par ailleurs, constater pour le dénoncer, « les déclarations aventureuses et irresponsables » du candidat à la mairie de Ziguinchor Ousmane Sonko. D’ailleurs, ajoute-t-il, « la violence de ses propos et de sa démarche cache mal son malaise face à la défaite inexorable qui l’attend à Ziguinchor. Nous prenons donc à témoin l’opinion afin qu’il arrête ses agissements ».



Il appelle ainsi à la mobilisation de toutes les forces vives de la coalition présidentielle autour d'une campagne solidaire, « mettant en garde les aventuriers politiques qui souhaiteraient perturber la campagne électorale que Bby souhaite être courtoise, civilisée et pacifique ».