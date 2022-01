Violences faites aux femmes : La position affichée par le Macky Sall

Le président Macky Sall s’est adressé aux sénégalais, ce 31 décembre 2021. A l’occasion du traditionnel discours à la nation, le chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté de lutter contre toutes violences faites aux femmes. "Ce soir, je voudrais aussi redire combien je tiens à la poursuite des initiatives et programmes d’autonomisation et de protection des femmes, par la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles", a-t-il dit.



Le président Macky Sall a indiqué que les femmes sont grand-mères, mères, épouses, sœurs, filles et nièces. Suffisant pour lui de dire que toute violence contre une femme est une blessure faite aux valeurs qui soutiennent l’harmonie de la famille et de la communauté. En améliorant la condition féminine, poursuit-il, nous aidons à transformer positivement notre société.