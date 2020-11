Violences faites aux femmes : Le ministère de la Femme dément et brandit « ses » chiffres

Le Ministère de la femme dément les chiffres sur les violences faites aux femmes

Le ministère de la Femme, de la famille et du genre et de la Protection des Enfants a réagi à la publication d’un article de presse sur les violences faites aux femmes au Sénégal. Laquelle publication indique souligne que « 706 femmes et filles ont été victimes de violences conduisant à la mort entre 2017 et 2018. Et pour la seule année 2019, les chiffres révèlent que 14 femmes dont 3 mineures en état de grossesse ont été tuées suite à un viol », selon une information donnée par Coumba Dickel Diawara, membre du Comité national des femmes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).





Dr Fatou Faye Ndiaye Deme, Directrice de la Famille et de la Protection des Groupes Vulnérables au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, doute de la fiabilité des chiffres.