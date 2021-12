Violences policières à l’Ucad, Hausse du prix du pain : Sonko et Gakou tirent sur Macky

La coalition Yewwi Askanwi n’accorde pas de répit au président Macky Sall qu’elle charge suite aux violences qui secouent présentement plusieurs campus universitaires du pays, notamment à Dakar. Et c’est pour lui en faire porter toute la responsabilité.



Leaders de Yewwi Askanwi, Ousmane Sonko et Malick Gakou ont respectivement tiré sur le régime suite aux violences universitaires mais également pour dénoncer l’augmentation du prix du pain.



« Ce qui se passe depuis quelques jours dans nos universités est inadmissible », fulmine Ousmane Sonko suite aux bavures policières notées à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le leader du parti Pastef se dit préoccupé par cette situation. Dans une tribune publiée sur facebook, il a sévèrement mis en garde le président de la République qu’il somme de trouver une solution aux préoccupations des étudiants. Non sans réclamer « la lumière sur la mort suspecte d’un des leurs, une enquête sur les raisons d’intoxication alimentaire, la prise en charge des victimes, le retrait de la session unique, l’allégement des conditions de vie dans les universités » entre autres. « Étudiants passés à tabac, séquestrés, kidnappés, humiliés, violation des franchises universitaires…, tout y passe », dénonce Ousmane Sonko.



Le même ton est employé par Malick Gakou, l'ancien ministre du Commerce qui cogne sur le volet économique. « La hausse vertigineuse du prix du pain qui passe de 150 à 175 frs constitue une agression de trop pour le panier de la ménagère et risque durablement de renforcer la précarité et la pauvreté dans notre pays. Cette situation illustre, à bien des égards, les échecs répétitifs du gouvernement en matière de protection du filet social et de la défense des couches vulnérables. Nous en appelons à sa responsabilité pour pallier à toute perspective de menaces de l'ordre social et de la stabilité des familles déjà durement éprouvées par la crise », dénonce le bureau politique du Grand parti dans un communiqué.



A noter que malgré ces sorties de l'opposition, la situation reste préoccupante au niveau des universités du pays. Ce mercredi matin, les étudiants de l’Université Gaston Berger ont manifesté leur soutien à leurs camarades de Bambey en décrétant une journée noire pour exiger le retrait des forces de l’ordre présentes sur le campus de l’université de Bambey.



Et à en croire Ousmane Sonko, cette situation de tension dans les universités « confirme les relations exécrables qu’entretient Macky Sall avec sa jeunesse, et les étudiants en particulier ».