Violentes manifestations : Le président Macky Sall évoque le sujet en Conseil des ministres et donne des instructions au gouvernement

Les violentes manifestations survenues la semaine dernière ont été évoquées au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances attristées à la nation et aux familles des victimes. Il leur assure de son soutien, ainsi que de la présence de l’Etat à leurs côtés. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés civils, policiers et gendarmes.





Le président de la République a, part ailleurs, salué le professionnalisme remarquable et la posture républicaine des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maitriser, malgré tout, la violence sans précédent des attaques malveillantes et d’arrêter les actes de vandalisme et de grand banditisme relevés.





En outre, le chef de l'Etat condamne fermement les agressions qu'il caractérise d'extrêmement graves.





Par ailleurs, le président Sall a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes, ainsi que les personnes et les entités ayant subi des préjudices.