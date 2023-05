Visite aux Etats-Unis et 3e mandat : Idy recrute deux avocats américains pour vilipender Macky Sall

En plein dans une entreprise de contrecarrer toute velléité de troisième mandat au Sénégal, le leader de Rewmi, Idrissa Seck a décidé d’internationaliser le combat. Il s'agira, cette fois-ci, de vilipender le président Macky Sall à la Maison Blanche. Ceci, en exhortant l'administration Biden à se montrer à la hauteur de la rhétorique pro-liberté des Etats-Unis face aux craintes d'un possible recul démocratique dans l'un des pays les plus riches et les plus stables d'Afrique de l'Ouest.







Le président démissionnaire du conseil économique, social et environnemental (Cese) a d’ailleurs recruté deux avocats défenseurs américains des droits de l'homme pour aider à sonner l'alarme à Washington sur plusieurs développements potentiellement inquiétants relatifs à la volonté du président Sall de briguer un 3e mandat controversé, renseigne le site theafricareport.com qui donne l’information dans un article publié hier, jeudi 25 2023.





Idy et son staff de juristes américains sensibiliseront la Maison Blanche sur l'attente généralisée selon laquelle le président Macky Sall se présentera pour un troisième mandat controversé lors des élections de l'année prochaine et les problèmes juridiques croissants auxquels est confronté le principal adversaire de Sall (Ousmane Sonko, NDLR).